Stasera in tv su Rai Movie il film End of Justice, nessuno è innocente con Denzel Washington. La trama

Stasera in tv, martedì 7 dicembre, per il ciclo Il vizio del cinema, alle 21.10 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) proporrà ai telespettatori il film End of Justice, nessuno è innocente. E' la pellicola per la quale Denzel Washington è stato nominato sia agli Oscar che ai Golden Globe nel 2018, l'ennesimo passaggio importante per la sua strepitosa carriera di attore. Diretto da Dan Gilroy, talento che si era già distinto con il thriller Lo sciacallo Nightcrawler, il film racconta la storia dell’avvocato afroamericano con sindrome di Asperger, Roman J. Israel che ha dedicato tutta la sua vita alla difesa delle vittime di reali ingiustizie.

Quando lo studio legale per cui lavora subisce un cambio di rotta, Roman si vede costretto ad occuparsi anche di casi standard in cui non sempre il cliente da difendere ha tutte le ragioni. In palese difficoltà morale, l’uomo dovrà decidere se farsi tentare dal facile guadagno. Denzel Washington è qui alle prese con un personaggio intenso a cui dona la sua collaudata professionalità, supportato in ruoli da comprimari da Colin Farrell e Carmen Ejogo.

Il film, realizzato nel 2017, due ore di durata, ebbe successo sia di pubblico che di critica quando approdò nelle sale cinematografiche. E' vero che Denzel Washington è ormai considerato uno dei migliori attori in attività, ma il film andò oltre ogni più rosea aspettativa fino ad ottenere le nomination agli Oscar e ai Golden Globe. La mano del regista Dan Gilroy ha condizionato positivamente la realizzazione della pellicola, poi il cast ha fatto il resto. Non solo Denzel Washington, ma anche Colin Farrell, Carmen Ejogo e Lynda Gravatt. Insomma è senza alcun dubbio un film da vedere se negli anni scorsi si è persa l'occasione al cinema e nei precedenti passaggi televisivi.

