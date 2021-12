La prima del Teatro della Scala in diretta sulla Rai: il Macbeth di Giuseppe Verdi

07 dicembre 2021 a

Rai 1 trasmette la prima del Teatro della Scala, oggi, martedì 7 dicembre. Inizio alle ore 17.45 sulla rete ammiraglia della televisione di Stato per l'attesa opera del Macbeth. La bacchetta di Riccardo Chailly, la firma di Davide Livermore sulla regia, le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. Tutti per il Macbeth di Giuseppe Verdi e la prima del Teatro alla Scala, che Rai Cultura propone in diretta in esclusiva oggi come scritto su Rai 1.

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su Radio 3, su Rai 1 hd canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la trasmissione della Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone.

Anche quest’anno, spiega la Rai in una nota, grande attenzione è stata riservata alla ripresa audio e video dello spettacolo, curate dalla Direzione Radio e dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con ben 12 telecamere in alta definizione, la bellezza di 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 13 radiomicrofoni dedicati ai solisti che serviranno per la trasmissione stereofonica, oltre che per la radiocronaca in diretta in onda su Radio 3, con audio surround per le sale cinematografiche e per la Tv. Anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, realizzata da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità, mentre Rai Com distribuirà l'opera in diretta nei cinema, in Italia e all’estero. Dunque ampio spazio alla Prima del Teatro della Scala, ad un'opera particolarmente suggestiva ed emozionante com il Macbeth dello straordinario Giuseppe Verdi.

