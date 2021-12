Serena Grandi diventa una suora laica. I flirt con Morandi e Panatta, poi il matrimonio con Beppe Ercole nonostante "le corna"

07 dicembre 2021 a

Serena Grandi, attrice icona del cinema sexy anni Ottanta e Novanta, è ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del primo pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Una chiacchierata in cui Grandi racconterà vita privata e carriera partendo dal libro appena pubblicato, Serena a tutti i costi (Giraldi Editore), venticinque lettere mai spedite in cui l’attrice si racconta in un intimo memoir. Serena ha anche annunciato di aver iniziato un percorso "per diventare suora laica". È stato l’incontro con un pastore brasiliano a spingerla a compiere il grande passo: “Ora sono sicuramente più felice”, ha dichiarato. E così per l’attrice, 63 anni, adesso comincia una nuova vita all’insegna dell’obbedienza, della povertà e dalla castità. Già nel 2018 si era detta intenzionata a cambiare vita: “Voglio dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Perché io dopo averlo perso, ho ritrovato Dio“, aveva spiegato.

All'anagrafe Serena Faggioli, nata a Bologna, il momento di massima popolarità lo ha avuto grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up. L’incontro con il regista Tinto Brass che la sceglie come protagonista del film erotico Miranda è uno snodo cruciale. Nel 1987 ha lavorato con Dino Risi in Teresa, recitando accanto a Luca Barbareschi. Poi con Sergio Corbucci in Roba da ricchi e Rimini Rimini, in cui fu affiancata da Paolo Villaggio. In tv è nelle miniserie Donna d’onore nel 1990, grazie alla quale vinse un Telegatto. Poi Piazza di Spagna nel 1992, Il prezzo della vita nel 1995, Pazza famiglia, Anni ’50, Ladri si nasce e Le ragazze di piazza di Spagna nel 1998. Nel 1998 lavora di nuovo con Tinto Brass in Monella. Nello stesso anno è diretta anche da Luciano Ligabue in Radiofreccia, in cui interpreta la madre di Stefano Accorsi. Ha fatto del cast di La Grande Bellezza, pellicola che poi ha vinto uno storico Oscar.

Sposata dal 1987 al 1993 con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, passato poi a nuove nozze con Corinne Clery dopo il divorzio, recentemente ha detto: "Mi faceva le corna ma ho sbagliato a lasciarlo". La coppia ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989. Tra i suoi flirt Gianni Morandi, una relazione di due anni con Adriano Panatta ("una storia segreta, lui era sposato" ha rivelato lei), l'amore platonico per Pino Daniele. In una recente intervista ha raccontato la sua trasgressione più grande, consumata qualche anno fa a Capodanno: "Ho fatto l'amore nei corridoi di un hotel con un ragazzo molto più giovane. Eravamo a Positano. La passione era incontrollabile. Sotto c'era il mare e il mondo che festeggiava". Nel 2017 è stata concorrente alla seconda edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip.

