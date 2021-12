Grande Fratello Vip 6, coccole tra Miriana e Biagio. Sonia Bruganelli attacca l'ex Velina: "Incoerente" | Video

06 dicembre 2021 a

Miriana Trevisan sembra non essere indifferente al corteggiamento di Biagio D'Anelli, il giornalista da pochi giorni entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nella puntata di lunedì 6 dicembre, è stato fatto vedere un video in cui i due si scambiavano effusioni e coccole sotto le coperte.

L'ex velina è sembrata rinascere dopo l'uscita dal reality di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, con cui era nata una simpatica amicizia poi naufragata negli ultimi giorni di permanenza da parte del ragazzo.

Insomma, baci e chiacchiere tra Miriana e Biagio; una nuova coppia che pare poter nascere e così facendo si creano anche le prime dinamiche, con gli altri concorrenti del reality che criticano soprattutto l'ex Velina. A cominciare da Soleil: "Appena è arrivato Biagio, ho rivisto la pavonessa scuotere la coda - ha commentato in sauna insieme alle due gemelle Selassiè rimaste in casa - lui sembra un Nicola più maturo. La verità è che Pisu a Miriana non piaceva abbastanza".

In studio anche Sonia Bruganelli ha attaccato Miriana: "Una persona totalmente incoerente", ha affermato una delle due opinioniste della trasmissione. La Trevisan però dal canto suo non ha fatto drammi, anzi, ha rilanciato: "Mi tengo volentieri la mia incoerenza", ha detto la concorrente del Gf Vip 6.

