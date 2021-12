Rosanna Lambertucci, dal matrimonio con Alberto Amodei la figlia Angelica e la piccola Elisa morta dopo solo tre giorni di vita

06 dicembre 2021 a

Rosanna Lambertucci è una conduttrice e giornalista romana, tra le più amate dal pubblico e famosissima soprattutto tra gli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila. Classe 1945, la Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Successivamente, è passata sul piccolo schermo: ha condotto un programma di salute con cui ha accumulato ben 17 edizioni dal titolo Più sani, più belli. Nel corso della sua carriera, la Lambertucci ha preso parte di diverse trasmissioni televisive, tra cui Luna Park, Domenica In… Salute e altre ancora. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui Grazia e Gente.

Per quanto riguarda la vita privata, la conduttrice è stata sposata con Alberto Amodei per diverso tempo da cui ha avuto anche una figlia di nome Angelica. In una vecchia intervista a Caterina Balivo, durante la trasmissione Vieni da me, però, ha raccontato un evento tragico che appartiene al suo passato: prima di Angelica, Rosanna e lo stesso Alberto erano diventati genitori di Elisa, una bambina che, purtroppo, è morta dopo soli 3 giorni di vita.

"La mia Angelica, che mi ha reso nonna con la piccola Caterina. - ha affermato in una vecchia intervista -. Ma quante pene prima di arrivare a lei. Ho perso cinque figli, figli mai nati". A questi drammi quello della morte di suo marito Alberto Amodei: “Era già il mio ex marito, ma ci legava un grandissimo affetto. Ricordo il giorno in cui, non sentendolo da un po’, andai a casa sua e lo trovai immobile nel letto", ha raccontato la donna al Corriere della Sera qualche tempo fa. Tra le curiosità sul suo conto, ha raggiunto un discreto successo con il suo libro La dieta che ti cambia la vita, dove ha proposto un tipo di dieta dalla formula 4 più 1 – più 1. Rosanna Lambertucci è la concorrente dei Soliti Ignoti, nella puntata di lunedì 6 dicembre, condotta come sempre su Rai1 da Amadeus.

