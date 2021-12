L'Eredità, Chiara nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non completa la Collezione

06 dicembre 2021 a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Una sfida tutta al femminile al Triello, che ha visto imporsi dopo numerosi colpi di scena, la nuova concorrente Chiara, che ha battuto la giovanissima Alice e la veterana Elena, che da qualche giorno però non riesce a trovare il guizzo giusto.

Chiara si è presentata così alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro, ridottosi però sensibilmente dopo le parole Firmare, Uomo, Oggetto, Completa e Minerali fino a 26.250 euro. A questo punto la neo campionessa, prossima ad avere il ruolo da professoressa anche nella vita, ha illustrato il suo ragionamento, facendo capire come non le si sia "accesa per nulla la lampadina. Ho trovato solo due legami per la parola Lista", ha affermato.

In realtà, come poi ha spiegato anche il conduttore del quiz, Flavio Insinna, l'intuizione di Chiara non si è rivelata quella esatta. La chiave della Ghigliottina infatti era Collezione. Chiara tenterà di confermarsi nella puntata di mercoledì 8 dicembre sempre su Rai1 dalle 18,45. Domani, 7 dicembre, L'Eredità infatti non andrà in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala di Milano. L'appuntamento quindi con il quiz di Rai1 sarà per mercoledì 8, con la campionessa Chiara. Con lei anche Elena e Alice, sue rivali nel Triello di lunedì 6 dicembre.

