Stasera in tv 6 dicembre, su Rai1 c'è Blanca con Io ballo da sola: storia di un rapimento misterioso

06 dicembre 2021 a

Torna l'appuntamento con la fiction nella prima serata di lunedì 6 dicembre su Rai1. Terza puntata infatti per Blanca dalle 21,30, la fiction ispirata all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che ha ottenuto un ottimo riscontro nelle prime puntate della scorsa settimana in termini di ascolti. La colonna sonora è firmata dai Calibro 35. La fiction è ambientata a Genova e al centro c’è appunto una ragazza non vedente. Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, ha avuto la consulenza speciale di Andrea Bocelli che ha descritto agli autori il mondo dei non vedenti e ha fatto un training speciale alla protagonista.

Il terzo episodio in onda lunedì 6 dicembre è intitolato Io Ballo da sola: la trama è incentrata sulla scomparsa del figlio di Marinella, la giornalista con cui Liguori, per cui Blanca prova sentimenti, ha una relazione. Secondo il commissario Bacigalupo il ragazzo è semplicemente scappato di casa, mentre Blanca è convinta sia un rapimento. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei.

Blanca ha perso la vista da piccola in un incendio in cui morì la sorella maggiore ma fu grazie alla sua testimonianza che il colpevole venne arrestato. In ogni episodio c’è un caso giallo ma anche un affresco di Genova, raccontando diversi ambienti sociali, quartieri, ceti, mostrandone il carattere multiforme. In parallelo c’è anche la vita di Blanca divisa tra il collega Liguori, l’amico Nanni ma anche il rapporto con Lucia, figlia dodicenne del suo primo caso, e con il padre. Grazie ad alcuni flashback si mostrerà il rapporto con la sorella e l’incendio un evento accidentale che continua ad alimentare i sensi di colpa della protagonista. Alcuni dei personaggi coinvolti nella morte della sorella torneranno a farsi vivi con lei, fino alla scoperta di un’altra verità.

