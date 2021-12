Antonella Clerici, il compleanno: Anna Moroni la fa commuovere in diretta tv

06 dicembre 2021 a

a

a

Un compleanno all'insegna delle emozioni, delle sorprese e delle lacrime. Antonella Clerici oggi ha compiuto 58 anni e festeggiato in diretta su Rai1 dove, dal lunedì al venerdì, conduce E' sempre mezzogiorno. Una vera e propria festa: non sono mancati gli auguri, una torta gigantesca da parte degli amici e collaboratori della trasmissione. E poi ancora gli auguri da parte di Carlo Conti che l'ha videochiamata in diretta, poi l'emozione nel ricordare Fabrizio Frizzi. Ma quella che le fa scendere la lacrime ha le sembianze di Anna Moroni. La cuoca, storica presenza fissa nelle trasmissioni di Clerici, è comparsa alla porte del bosco con un pacchetto in mano pieno di ciambelle. Quando la conduttrice la intravede le va incontro di corsa per un abbraccio davvero sentito: entrambe a stento trattengono le lacrime perché l'emozione è forte.

Antonella Clerici, dalla figlia Maelle all'attuale compagno Vittorio Garrone: "Il sesso? Meglio dai 50 anni"

La conduttrice confessa che in realtà gli auguri che Anna le aveva fatto al mattino erano troppo frettolosi, non come quelli che in genere riceve da lei. La paura della Moroni era quella di svelare la sorpresa. Antonella Clerici si chiede come abbiano fatto a nasconderla nei camerini durante la mattinata prima che iniziasse la diretta. Tantissimi anche gli auguri arrivati tramite i social.

Gianfranco Vissani compie settant'anni: "Ne sento solo cinquanta". Le esperienze in tv e il suo regno da chef

Nel primo pomeriggio poi il ringraziamento della conduttrice, sempre tramite social: "Grazie a tutti per gli auguri, i messaggi, le dimostrazioni di affetto in questo giorno per me speciale. È stato bellissimo passare il compleanno in diretta con voi assieme a tutta la famiglia di E' sempre mezzogiorno. Che gioia rivedere la mia seconda mamma Anna Moroni ed essere collegata con il mio fratellone Carlo Conti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.