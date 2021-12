Grande Fratello Vip, Delia lascia la casa di Alex Belli: "Addio". Stasera in tv 6 dicembre su Canale5

06 dicembre 2021 a

Sarà un'altra puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip 6, stasera in tv dalle ore 21, 40 su Canale5 oggi lunedì 6 dicembre. A tenere banco sarà con tutta probabilità il triangolo Delia Duran - Alex Belli - Soleil Sorge. Infatti dopo che l'attore si è lasciato andare a una dichiarazione d'amore nei confronti di Soleil, la moglie Delia ha fatto le valige. In un post sui social ha infatti scritto: "Sono stati giorni complessi per me. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip, lontano da casa. Hasta Luego Milano". Un post che racconta la sua partenza e l'abbandono della casa rifugio d'amore con Belli. Che sarà aggiornato degli sviluppi da Alfonso Signorini. Chissà quale altre novità ci regaleranno i tre. Anche perché Soleil lancia segnali di gelosia, come quando ha tolto la parrucca a Sophie mentre scherzosamente ballava proprio con Alex.

A proposito di Sophie Codegoni, tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi sembra essere scoppiata nuovamente la passione: lei lo ha baciato, sarà dunque uno dei temi di discussione della puntata. Ma cos’altro ci riserva il Grande Fratello Vip? Intanto una eliminazione. Dopo la scorsa settimana con l’uscita di Clarissa a rischiare questa puntata saranno Lucrezia e Jessica Selassié insieme a Patrizia Pellegrino. L'allontanamento di Manuel e le continue liti con Maria Monsé stanno mettendo a dura prova Lulù. A cercare di aiutarla e consolarla ci ha pensato Davide Silvestri. "Sbaglia, ma cerca di riconoscere quando hai sbagliato o quando hai fatto troppo" ha dichiarato l'attore consigliandole di imparare a riconoscere i propri errori.

In arrivo però anche diverse sorprese tra cui quella per Carmen Russo: la ballerina ha manifestato l’intenzione di uscire presto dalla casa ma Signorini le ha già annunciato che a breve il marito Enzo Paolo andrà a trovarla.

