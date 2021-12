Giovanni Allevi, gli inizi con Jovanotti e il successo con Joy. Chi è la moglie

06 dicembre 2021 a

a

a

A distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, Giovanni Allevi è di nuovo protagonista della scena musicale con Estasi, il nuovo album di pianoforte solo, uscito ormai un mese fa. Un lavoro ricco di un’intensa ricerca di scrittura introspettiva, di sperimentazioni ed originali intuizioni melodiche e ritmiche. Che saranno al centro dell'ospitata che il musicista farà a Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 6 dicembre 2021.

Originario di Ascoli Piceno, 52 anni, diplomatosi nel 1990 in pianoforte al conservatorio Morlacchi di Perugia e poi in composizione al Verdi di Milano, laureato in Filosofia a Macerata con il massimo dei voti, ha frequentato anche l'Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento di Arezzo. Tra i primi a credere in lui è Jovanotti che lo conosce grazie all'amico in comune Saturnino. Allevi apre diversi concerti di Jovanotti, in alcuni album collabora. La svolta della sua carriera nel 2005: nel suo terzo album No Concept il brano Come sei veramente viene utilizzato per un famoso sport e arriva così al grande successo di pubblico. Forte di questo successo, pubblica un altro lavoro nel 2006, Joy, arrivando al disco d’oro. Allievi tutt'oggi continua a essere uno dei compositori italiani più amati al mondo.

Giovanni è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista, oltre che manager dell’artista dai capelli ricci. Lei è sempre stata molto distante dalla luce dei riflettori. I due hanno già due figli: Leonardo e Giorgio. "La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca. Spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e, soprattutto, cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi e magari cogliere in quel momento l’ispirazione per un brano musicale" ha detto in una recente intervista.

