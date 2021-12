Sabrina Salerno, riconosciuta dal padre solo a 46 anni con il test del Dna. A inizio carriera manipolata dal manager

06 dicembre 2021 a

Sabrina Salerno, puntata dopo puntata di Ballando con le Stelle, sta sempre di più convincendo i giudici dello show condotto da Milly Carlucci e si candida con forza alla vittoria finale insieme al ballerino Samuel Peron con cui fa coppia. “Sei stata sicuramente la migliore dall’inizio, la più costante, vai dritta verso la finale” ha certificato dopo l'ultima esibizione Selvaggia Lucarelli. Nell'ultima puntata la showgirl, così come gli altri concorrenti, hanno danzato su coreografie allestite basandosi sui racconti delle loro storie personali. Nella clip che precede l'esibizione Sabrina parla del figlio. "Undici giorni prima di fare il test io avevo sognato di avere un neonato in braccio e lo avevo raccontato a mio marito e poi l'ho scoperto ed è stata una roba incredibile" racconta. Il figlio si chiama Luca e l'ha avuto dal marito Enrico Monti, un imprenditore nel ramo tessile.

Sabrina Salerno, 53 anni, è divenuta celebre negli anni Ottanta, come cantante di genere disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love); quest'ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni. Ha venduto in totale 20 milioni di dischi. Ha partecipato anche a diversi film cult degli anni Ottanta e spettacoli televisivi.

La showgirl non ha avuto un'infanzia semplice. Cresciuta con i nonni a Sanremo, è stata riconosciuta dal padre solo all'età di 46 anni dopo aver fatto il test del Dna. Mio padre non mi ha mai accettato, per lui ero stata un incidente, Mi ha sempre ignorato. Mi diceva, ti ho fatto ma non c'entri niente con me. Parliamo di una persona famosa nel suo ambiente, di livello, con un gran ruolo, molto benestante". Nel 2019, proprio quando i due iniziavano finalmente a incontrarsi da qualche mese, il padre è morto improvvisamente. "Mi ha chiesto perdono, ho conosciuto la sua famiglia" ha rivelato successivamente. All'età di 17 anni poi ha rivelato di essere stata manipolata dalla persona che all'epoca era il suo manager: "Sono stata violentata, ma non c'è solo quella fisica ma anche quella mentale" ha raccontato in una intervista.

