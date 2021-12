Report, l'inchiesta sulle plusvalenze. Documenti inediti e un'intervista a Moggi: "Ecco chi manovrava il campionato"

06 dicembre 2021 a

a

a

Si preannuncia una puntata davvero scoppiettante quella di Report in onda stasera in tv, lunedì 6 dicembre 2021, dalle ore 21,20. Lo storico programma d'inchiesta giornalistica di Rai3, condotto da Sigfrido Ranucci, tratterà alcuni degli argomenti più controversi di questi ultimi giorni. A partire dai bilanci delle squadre di calcio italiane. Nel reportage Febbre a 90 di Daniele Autieri si parlerà infatti dell’inchiesta di Torino sulle plusvalenze per la quale è indagato il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l’ex-direttore sportivo Fabio Paratici e altri top manager del club bianconero. Spazio a una serie di documenti riservati e inediti che permetteranno ai telespettatori di comprendere a fondo la questione. Questi, in parte analizzati dall’Agenzia delle Entrate e in parte analizzati dagli organi di controllo sul calcio, rivelano qual è la situazione delle squadre di calcio in Italia.

A Report si parlerà anche del ruolo di super agenti dei calciatori come Jorge Mendes o Mino Raiola. Testimonianze e documenti inediti mostreranno quali sono le loro modalità d’azione e quali relazioni hanno questi agenti con le dirigenze delle squadre di calcio. In particolare ci sarà modo di analizzare la questione che vede come protagonista Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina che ormai da molti è considerato un campione. Di recente il presidente della Fiorentina ha affermato di non volersi far ricattare dagli agenti del ragazzo e per questo Report ha deciso di svelare chi c’è a tutelare gli interessi del campione serbo. Ci sarà anche un'intervista Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli, Torino e Juventus, autentico re del mercato e del calcio italiano per almeno un paio di decenni. Lo stralcio di dichiarazioni anticipate sui social da Report si preannunciano autentiche bombe: "La vittoria di Euro2020 ha buttato la polvere sotto il tappeto: il calcio è in balia di mille mali. Dall'indagine sulle plusvalenze gonfiate della Juve ai trucchi nei bilanci delle altre big del calcio, dallo strapotere dei procuratori ai giochi sulla pelle dei giovani calciatori. Adesso ti dico chi manovrava il campionato e tu sta sicuro che non mi querela nessuno" ha poi detto all'intervistatore.

Plusvalenze Juventus, gli inquirenti: "Dall'inchiesta elementi per la giustizia sportiva"

La nuova puntata di Report, in onda lunedì 6 dicembre 2021, darà spazio anche ad altri temi molto interessanti. Il reportage Scuola a rotelle di Rosamaria Aquino parla dei banchi monoposto a rotelle che sono costati più di 300 milioni di euro. Molti banchi ordinati non sono mai stati utilizzati e sono stati restituiti dalle scuole oppure giacciono nei magazzini degli istituti. Report poi ci permetterà di scoprire in esclusiva qualcosa in più sui contratti stipulati dalla ex struttura commissariale di Arcuri firmati con l’azienda portoghese produttrice dei banchi. Avremo modo di fare poi un viaggio nelle scuole italiane alle prese con la gestione degli spazi durante la pandemia di Covid. Su questo ci sarà il ministro Patrizio Bianchi a fare chiarezza. E infine Il mistero del Barbastello di Giuliano Marrucci che permetterà di comprendere come mai un pipistrello ha la capacità di rallentare la transizione ecologica. Si parlerà quindi di questioni green che paiono non interessare in modo serio molte amministrazioni locali e diversi enti dello Stato. Proprio per questo ogni scusa sembra essere buona per poter ostacolare l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.