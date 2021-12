Peppone Calabrese, chi è il cuoco di Linea Verde: il ristorante a Potenza e l'amore per Damiana

05 dicembre 2021 a

a

a

Peppone Calabrese, il cuoco noto per essere la spalla di Beppe Convertini a Linea Verde, è l'ospite di oggi - 5 dicembre 2021 - della puntata de I Soliti Ignoti, la trasmissione condotta da Amadeus che segue il telegiornale serale

Valerio Mastandrea, l'ex Paola Cortellesi e il matrimonio con Valentina Avenia. Ora una nuova compagna

Meglio noto come Peppone, è originario di Potenza e ha 46 anni. Sin dall'infanzia ha dimostrato di avere una grande passione per la cucina e il cibo. Prima di dedicarsi completamente alla cucina, dopo la maturità ha studiato giurisprudenza a Siena. Poi il ritorno in Basilicata e la svolta food. Socio del bistrot Cibò a Potenza, partecipa a La Prova del Cuoco come chef per poi diventarne inviato. Poi il passaggio a Grand Tour Linea Verde e Linea Verde a cui partecipa dal 2018.

Miriam Leone, sarà Eva Kant in Diabolik: ex Miss Italia, il matrimonio a sorpresa con Paolo Carullo

Sul fronte della vita privata è sposato con Damiana, sua moglie dal 2015: Damiana è siciliana e le nozze si sono svolte a Taormina. Non sappiamo dove vive la coppia. Sembra, inoltre, che i due non abbiano figli.

Beppe Convertini, chi è il conduttore di Linea Verde: l'amore con Sara Ricci, la storia con Giovanni Carravetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.