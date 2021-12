Valerio Mastandrea, l'ex Paola Cortellesi e il matrimonio con Valentina Avenia. Ora una nuova compagna

05 dicembre 2021 a

a

a

Valerio Mastandrea ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di oggi, 5 dicembre 2021. Protagonista del film Diabolik, al cinema dal 16 dicembre, ne parlerà insieme ai suoi compagni di cast Luca Marinelli e Miriam Leone nella trasmissione di Fabio Fazio.

Ornella Vanoni esausta prima dell'intervista a Fabio Fazio: "Non so se ci arrivo a Natale" | Video

All'anagrafe Valerio Marco Massimo Maria Mastandrea, 49 anni, è attore e regista. Per le sue interpretazioni è stato candidato dieci volte ai David di Donatello (più una candidatura per il miglior produttore), vincendo per quattro volte il premio, per i film La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore. Nel 2015 ha prodotto il film Non essere cattivo di Claudio Caligari. Diventa noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a una serie di puntate del Maurizio Costanzo Show e di Quelli che... il calcio. Dopo aver debuttato nel 1993 in teatro, approda quasi per caso alla carriera cinematografica con Ladri di cinema (1994), film diretto da Piero Natoli. Nel 1996 diventa popolare a livello nazionale per la sua interpretazione nel ruolo di Tarcisio, nel film Palermo Milano - Solo andata del regista Claudio Fragasso. Ottimo riscontro di pubblico riceve, tra il 1998 e il 1999, grazie all'interpretazione di Rugantino nell'omonima commedia musicale di Garinei e Giovannini, che viene replicata ogni sera con il tutto esaurito.

Miriam Leone, sarà Eva Kant in Diabolik: ex Miss Italia, il matrimonio a sorpresa con Paolo Carullo

Fidanzato con l'attrice Paola Cortellesi, con cui è rimasto in ottimi rapporti, tanto che dal 2008 dirigono insieme "Il Quarticciolo", un piccolo teatro nella periferia di Roma. Dalla ex moglie Valentina Avenia, autrice televisiva e attrice, il 3 marzo 2010 ha avuto un figlio, Giordano. Dal 2016 ha una nuova compagna, l'attrice Chiara Martegiani. È grande tifoso della Roma.

Riccardo Chailly, chi è il direttore musicale del Teatro alla Scala: carriera e vita privata. L'amore per Gabriella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.