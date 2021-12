Miriam Leone, sarà Eva Kant in Diabolik: ex Miss Italia, il matrimonio a sorpresa con Paolo Carullo

05 dicembre 2021 a

Miriam Leone ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di oggi, 5 dicembre 2021. Protagonista del film Diabolik, dove interpreterà Eva Kant, al cinema dal 16 dicembre, ne parlerà insieme ai suoi compagni di cast Luca Marinelli e Valerio Mastandrea nella trasmissione di Fabio Fazio.

Talentuosa, bellissima, simpatica, Leone è sempre stata una donna con una vena ribelle e senza paura di mostrarsi diversa dalla massa e seguire le sue regole, come ha raccontato in tantissime interviste. Originaria di Catania, 36 anni, ha avuto Miss Italia come trampolino di lancio. Dopo essere stata eliminata, è stata poi ripescata e ha vinto la fascia più desiderata del Paese nel 2008 aggiudicandosi anche quella di Miss Cinema, attribuitole da Ann Strasberg dell'Actors Studio, che le ha anche assegnato una borsa di studio. Immediatamente è iniziata la sua carriera tra televisione e cinema. Ha condotto Unomattina estate, Mare latino e Mattina in famiglia. Ha debuttato poi come attrice sul grande schermo con il film Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso, di Giovanni Veronesi, e sul piccolo schermo con il film Il ritmo della vita, diretto da Rossella Izzo e trasmesso su Canale5. Ha fatto parte dell'undicesima stagione della fiction Distretto di Polizia, è stata al fianco di Ale e Franz come spalla comica in A&F - Ale e Franz Show, ha recitato al fianco di Terence Hill nella seconda stagione della fiction di Rai1 Un passo dal cielo, nella serie tv di Sky Italia 1992, 1993, e 1994. Al cinema ha recitato anche Fai bei sogni (regia di Marco Bellocchio, 2016).

Poco tempo fa l’artista ha coronato il suo sogno d’amore e ha giurato amore eterno a Paolo Carullo, che era al suo fianco da un paio d’anni. Praticamente fino a che si è arrivati a ridosso della data non si sapeva niente del rapporto che legava la bella siciliana a quello che è poi diventato suo marito. Non è un caso che lei abbia scelto di coronare il suo sogno d’amore nella sua isola, nella cattedrale di Scicli.

