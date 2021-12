Alessandra Mastronardi, le storie con Vinicio Marchioni e Liam McMahon: ora l'amore con Ross McCall

05 dicembre 2021 a

Alessandra Mastronardi è una delle attrici più apprezzate dal pubblico. Famosa per il personaggio di Eva ne I Cesaroni, la sua carriera è poi esplosa e l'ha portata a interpretare diversi film e fiction di successo, da Romanzo Criminale a L'Allieva. Classe 1986, è nata a Napoli il 18 febbraio sotto il segno dell’Acquario, ma si è trasferita a Roma a soli 5 anni, dove è cresciuta. Dopo aver preso la maturità classica, Alessandra ha proseguito la sua formazione accademia iscrivendosi alla facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo spettacolo.

Alessandra Mastronardi ha una sorella, Gabriella. Le due sono state coinvolte in uno spiacevole “incidente”. Un uomo originario di Torino si è trasformato da fan di Alessandra, a stalker di Gabriella. L’ossessione dell’uomo diventò un incubo per la ragazza, che si ritrovò tempestata di chiamate, sms e persino minacce di morte. Per quanto riguarda la vita privata, in passato Alessandra è stata legata sentimentalmente agli attori Vinicio Marchioni e Marco Foschi. Poi, ha avuto una relazione con Liam McMahon, l’attore irlandese che aveva presentato al suo pubblico al Roma Fiction Festival. La bella attrice per lui si era trasferita a Londra.

Dopo un periodo da single, Alessandra ha di nuovo trovato l’amore con Ross McCall, scozzese, anche lui attore. Tra le curiosità sul suo conto, quando ha conosciuto Vinicio Marchioni sul set di Romanzo Criminale, all’inizio veniva guardata con un certo snobismo dall’attore, per via della sua precedente esperienza in tv con i Cesaroni. Poi però i due si sono innamorati e hanno anche vissuto una storia insieme. Ha dichiarato di non amare le sue gambe, perché, a suo dire, sarebbero corte e sproporzionate. Alessandra Mastronardi è la protagonista di Carla, il film tv dedicato a Carla Fracci, in onda domenica 5 dicembre su Rai1 in prima serata dalle 21,30.

