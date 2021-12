4 Ristoranti, Alessandro Borghese in Trentino per cercare la migliore cucina ecogreen: stasera in tv 5 dicembre 2021 su Sky

05 dicembre 2021 a

Scatta oggi, domenica 5 dicembre 2021, l'ottava stagione di 4 Ristoranti, la trasmissione cult di Alessandro Borghese che su Sky mette in sfida quattro ristoranti nella stessa zona geografia, in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore. Appuntamento alle ore 21,15, la novità è il trasloco: non più il martedì ma la domenica. La prima puntata vedrà lo chef romano in Trentino a caccia della migliore cucina ecogreen e con il salmerino come categoria speciale.

I quattro ristoranti in competizione nella prima puntata sono quelli di Giada con La Casina, Alessandra con Berry House, Alice con La Cantinetta e Alessio con Pineta Caldonazzo. In una delle regioni più verdi d'Italia Borghese va a caccia di ristorazione green, con ristoratori che offrono ai clienti esperienze di qualità rispettando l’ambiente. Una chiave affascinante ma anche delicata, per una missione che è quella di portare in tavola piatti gustosi e capaci di raccontare bene il proprio territorio tenendo alta comunque l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Il format è invariato: ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria special (in questa puntata il salmerino, pesce d'acqua dolce tipico dei laghi e dei torrenti montani). Alla fine di ogni pasto l'irrinunciabile pagella da stilare. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambito titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

In totale in questa nuova stagione le nuove puntate girate - sempre rispettando i vari protocolli Covid - sono sei: una in Valpolicella (provincia di Verona), una a Pantelleria (isola della Sicilia), una a Siena (Toscana), una nell'Astigiano (Piemonte), un'altra in Barbagia (Sardegna).

