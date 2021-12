Caterina Balivo, la storia con Nicola Maccanico prima del matrimonio e i due figli con Guido Maria Brera

05 dicembre 2021 a

a

a

Caterina Balivo è una conduttrice e showgirl molto conosciuta. Nata in provincia di Napoli il 21 febbraio 1980 sotto il segno zodiacale dei Pesci, ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1999, come valletta di Milly Carlucci, e dopo la fine di Vieni da me, nel 2020, l’anno successivo è tornata in tv come giurata nel programma condotto proprio dalla Carlucci, Il Cantante Mascherato. In mezzo tanti anni alla conduzione di Detto Fatto, su Rai2.

Caterina Balivo, i due figli con Guido Maria Brera e quel post contro Diletta Leotta

Tra le curiosità sul suo conto, Caterina Balivo è una grande fan di Maria De Filippi ed è riuscita a presentarsi alla conduttrice per la prima volta durante una vacanza in barca, per pura casualità. Ha paura degli aghi e per questo ha confessato di non aver voluto neanche l’epidurale durante il parto. Dopo la sua prima gravidanza ha perso un bambino, e lo ha raccontato in un’accorata intervista al Corriere della Sera.

Caterina Balivo, vacanze a Capri. Décolleté atomico, "non può aumentare solo la pancia"

Per quanto riguarda la vita privata, dopo un lungo fidanzamento con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio, Caterina Balivo ha trovato l’amore tra le braccia del manager finanziario Guido Maria Brera. Caterina Balivo e il marito si sono sposati nel 2014 con una cerimonia intima e privata nella cornice di Capri, e hanno avuto i due figli Guido Alberto e Cora. Guido Maria Brera è nato a Roma il 26 agosto 1969 sotto il segno zodiacale della Vergine. Nella vita si occupa di finanza. Dopo essersi trasferito a Londra ha fondato il Gruppo Kairos, il primo gruppo italiano specializzato nella gestione patrimoniale. Spesso è stato annoverato tra gli italiani più ricchi. Oltre alla famiglia e al lavoro, però, nel 2014 ha pubblicato un libro intitolato I Diavoli. Caterina Balivo è tra gli ospiti di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 5 dicembre, in onda su Canale5.

Ilaria Spada, l'attrice incinta del terzo figlio da Kim Rossi Stuart

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.