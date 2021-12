Mara Venier contro Guillermo Mariotto, il video: "Mi stai facendo girare le palle, esci dallo studio". Poi la pace

05 dicembre 2021 a

Guai a toccare le mamme a Mara Venier. Momento di tensione a Domenica In, oggi 5 dicembre 2021, tra la padrona di casa, la zia Mara nazionale, e Guillermo Mariotto. A inizio puntata Venier ha dato ampio spazio alle storie e ai protagonisti di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 del sabato sera. Uno dei momenti più toccanti è stato quando alcuni dei concorrenti, tra cui Valeria Fabrizi, hanno ballato una coreografia speciale raccontando rapporti personali, in questo caso quello con la mamma. In studio, a Domenica In, Rossella Erra spiega perché quel momento ha toccato un po' tutti ricordando il grande dono di avere ancora una mamma, intendendo che non tutti ce l'hanno ancora. Una volta che l'opinionista finisce l'intervento, Venier si scaglia contro Mariotto.

"Mariotto ti devo dire una cosa, mi stai facendo girare le palle. ti devo dire la verità, perché tu ridevi... Non era il momento di ridere, scusami. Ci sono dei momenti in cui si può ridere e ironizzare. Questo no, non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio" dice perentoria Venier che si alza e va incontro a Mariotto che prova a replicare senza successo. Anzi, si fa piccolo piccolo dicendo "va bene, tranquilla". Nello studio cala il gelo, perché all'inizio tutti pensavo che la zia Mara scherzasse invece era tremendamente seria.

“Mi stai facendo girare le palle.

Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?”



Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 5, 2021

Al rientro dal video in cui si vede l'esibizione di Valeria Fabrizi, la tensione è stemperata. In studio i toni sono tornati compiacenti e divertenti, così Mara Venier abbraccia Guillermo Mariotto e fanno pace. Addirittura la zia Mara promette di fargli una sorpresa nella prossima settimana: un collegamento con la madre, che abita a Caracas. Lo stilista accetta e quasi si commuove. Tutto è bene quello che finisce bene.

