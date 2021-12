Paolo Bonolis, con Sonia Bruganelli tre figli: dall'ex moglie Diana Zoeller ha avuto Stefano e Martina

05 dicembre 2021 a

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi più famosi e amati dal pubblico. Nato il 14 giugno 1961 (Gemelli) a Roma, la sua famiglia aveva origini rumene, tant’è che il loro cognome era originariamente Bonoli. La S fu acquisita quando i suoi avi si trasferirono in Sardegna. Paolo, figlio unico, è nato però nella capitale e fin da subito si è dimsotrato uno studente modello: dopo il classico si è iscritto a Giurisprudenza, ma cambierà l’indirizzo in Scienze Politiche e conseguirà la laurea in Scienze Politiche Internazionali.

Nel 1980 ha cominciato la sua avventura televisiva in Rai, dove a soli 19 anni ha condotto la trasmissione per ragazzi 3, 2, 1… contatto!. Nel 1982 passerà a Mediaset, e poi nel 1994 di nuovo alla Rai e così ancora nel 1996, quando diventa il conduttore di Tira e Molla su Canale5. In generale si contano più di 40 programmi condotti da Bonolis, e tra i più famosi, oltre a quelli già citati, ricordiamo Scherzi a Parte, Avanti un altro!, Domenica In, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e tanti altri ancora. Senza dimenticare il Festival di Sanremo.

La sua attuale moglie, Sonia Bruganelli, ha rivelato che la loro primogenita, Silvia, ha subito un delicato intervento al cuore poco dopo la sua nascita. “Il post operatorio è stato problematico e l’ha portata ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Abbiamo faticato molto, ma ora stiamo gioendo di tutti i suoi progressi”, aveva raccontato a Gente in una vecchia intervista. Tra le curiosità sul suo conto, è un tifoso sfegatato dell’Inter.

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi. Dal 1997 è sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli, che è diventata ufficialmente la moglie di Paolo Bonolis nel 2002. Dal matrimonio sono nati appunto altri tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Paolo Bonolis, insieme a sua moglie Sonia Bruganelli, è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 5 dicembre.

