Massimo Boldi, tre figlie con Maria Teresa Selo morta nel 2004: poi le storie con Loredana De Nardis e Irene Fornaciari

05 dicembre 2021 a

a

a

Massimo Boldi è uno dei comici più amati dal pubblico. Insieme allo storico amico Christian De Sica (la cui amicizia si è interrotta per alcuni anni prima di tornare a fare film insieme) ha dato vita a una serie di famosi cinepanettoni. Nato a Luino il 23 luglio 1945 (Leone) da una famiglia numerosa, è cresciuto con la madre, il padre e i due fratelli, Fabio e Claudio. A 11 anni purtroppo, il padre è morto, così Massimo ha cominciato a lavorare: ha fatto il batterista, ma anche l’operaio a Besonzo, vicino a Luino, Poi, come ha raccontato a Vieni da me in una vecchia intervista, ha dichiarato di aver svolto pure il lavoro di salumiere.

Massimo Boldi, dalla morte della moglie alla separazione con De Sica. Tre anni fa la delicata operazione al cuore

Ma la sua passione per la batteria lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, fino a condividere il palco con tantissimi altri famosi volti dello spettacolo: Claudio Lippi, Al Bano e anche Christian De Sica, che canterà nel suo gruppo. Saranno Cochi e Renato ed Enzo Jannacci a consigliargli di fare Canzonissima: è il 1974 e così è iniziata la sua carriera da comico. Per quanto riguarda la vita privata, Boldi si è sposato nel 1973 con Maria Teresa Selo. Dalla relazione sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. La Selo è purtroppo deceduta nel 2004, dopo anni di lotta contro il cancro al fegato. Nel 2015 Boldi si è fidanzato con Loredana De Nardis, più giovane di lui di oltre 30 anni. Relazione finita qualche anno più tardi.

Boldi a sorpresa: "Fedez ha sostituito Celentano". E ricorda il Molleggiato contro la caccia

In seguito si è legato a Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello ma dal 2019 ha iniziato a farsi fotografare con Irene Fornaciari (soltanto omonima della figlia di Zucchero). Nata a Lucca il 21 luglio 1979, sotto il segno del Cancro, Irene è stata la fidanzata di Boldi fino all’estate del 2020. Massimo Boldi è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 5 novembre.

Christian De Sica, i cinepanettoni con Boldi e la lite con Carlo Verdone prima di sposare la sorella Silvia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.