Francesca Neri, prima del figlio Rocco con Claudio Amendola la storia con Domenico Procacci

Francesca Neri è una delle attrici più famose in Italia e in Europa, soprattutto in Spagna. Classe 1964 (è nata il 10 febbraio sotto il segno dell’Acquario), è nata a Trento, per poi trasferirsi giovanissima a Roma per seguire il suo sogno (esaudito) di diventare attrice. Una curiosità: fa il tifo per la Lazio, al contrario di suo marito Claudio Amendola che invece è un grande tifoso della Roma. Amendola, all’inizio della loro relazione, le fece una sorpresa imbarcandosi per Madrid (dove lei si trovava a girare un film per Almodovar) invece che per Londra, dove era atteso per un importante impegno di lavoro.

Dopo la nascita del figlio, Rocco, lei e suo marito si sono separati per 6 mesi. “Io per mio figlio mi sono separata. Anni fa, i sei mesi di separazione da Claudio li ho voluti anche per quello: i bambini, per quanto piccoli, assorbono il disagio", ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair. In passato ha rivelato di essersi pentita di aver rifatto le labbra, e di essersi sottoposta ad un intervento dolorosissimo per far rimuovere il silicone. Recentemente ha raccontato di soffrire di cistite interstiziale: "La fase acuta è durata 3 anni. Impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia. Un po’ come gli alcolisti anonimi", ha spiegato tempo fa al Corriere della Sera. Anche la sua vita sessuale ne ha risentito: “Non ci pensi, ma quando ci pensi è il segno che sei viva. Si inventa un nuovo modo di avere intimità col tuo compagno, ti devi arrangiare", le sue parole. Ha anche pensato al suicidio, ma l’amore di Claudio Amendola l’ha aiutata.

Per quanto riguarda la vita privata, sul finire degli anni Ottanta, l’attrice ha avuto una storia con il produttore Domenico Procacci, poi terminata. Nel 2010 ha sposato a New York in gran segreto l’attore Claudio Amendola, in seguito ad un lungo fidanzamento. Nel 1999 hanno avuto insieme il loro unico figlio, Rocco. Francesca Neri è tra gli ospiti di Domenica In, da Mara Venier, nella puntata di domenica 5 dicembre.

