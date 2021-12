Andrea Delogu hot, scatto nuda con i capelli bagnati: poi sguardo sexy in canottiera | Foto

05 dicembre 2021 a

"Mai stata gelosa". Questa la didascalia che accompagna una serie di immagini super sexy di Andrea Delogu, conduttrice e scrittrice tra le più seguite sui social. Sul suo profilo Instagram la Delogu si è fatta immortalare in un selfie in cui è completamente nuda girata di schiena con i capelli bagnati, poi in un altro con sguardo sexy e canottiera.

Insomma, una miscela esplosiva (con consueto finale dedicato ai Griffin, che ha attirato l'attenzione anche dei colleghi Vip, tra cui Giorgio Panariello, che si è lasciato andare a una battuta: "Ha i capelli che le crescono dalle poppe fino sopra la testa", ha scritto il comico, con emoji divertite al fianco. Andrea ha risposto con una serie di risate e un cuore.

In questi ultimi giorni la Delogu si è mostrata attivissima sui social. La conduttrice tv e scrittrice ha infatti pubblicato recentemente prima un'altra foto in cui appare sexy e ironica come sempre. Camicetta bianca e pantaloni in pelle, seduta sull'altalena: "Cosciotte e quel particolare periodo in cui le ragazze hanno un pensiero fisso", la didascalia che accompagnava l'immagine in una delle ultime circostanze.

Dallo scatto sexy tutti i follower erano rimasti incuriositi su quale fosse il pensiero. Ma scorrendo le foto si è notato un video in cui Mercoledì, storico personaggio della famiglia Addams, afferma gelida davanti a una mamma: "L'omicidio". Si scherza, ovviamente, ma chissà quale pensiero attanaglia la splendida Andrea. La Delogu inoltre non tralascia la sua carriera letteraria, con la pubblicazione di un video in cui promuove il suo ultimo libro, intitolato Contrappasso. Il risultato è come sempre piacevole, anche per la platea allargata dei social. Difficile infatti non amare Andrea Delogu.

