L'Eredità, Damiano nuovo campione ma alla Ghigliottina sbaglia tutto perché non studia il Latino

Puntata avvincente a L'Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45 su Rai1. Nell'appuntamento di sabato 4 dicembre nuovo campione: si tratta di Damiano, che al Triello si è imposto su Elena (campionessa qualche giorno fa) e Anna.

Damiano si è quindi presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 80.000 euro, che si è ridotto a 20.000 euro dopo le parole Carattere, Sapere, Ritmo, Quartiere e Rito. Il neo campione, non convinto fin da subito della sua risposta, ha optato per il termine Festa, che tuttavia non si è rivelato quello esatto. Tanto che Damiano ha detto immediatamente: "Mi do un cinque", le sue parole.

A questo punto è entrato in scena il conduttore Flavio Insinna, che ha portato come sempre il neo campione al ragionamento finale. La chiave della Ghigliottina infatti era in realtà Latino, la parola che avrebbe consegnato a Damiano la bellezza di 20.000 euro. Il concorrente tuttavia ci riproverà nella prossima puntata, in onda lunedì 6 dicembre sempre su Rai1 a partire dalle 18,45. Domenica 5 infatti ci sarà spazio per Lo Zecchino d'oro. Insieme a Damiano anche le sue rivali del Triello odierno, vale a dire Anna ed Elena.

