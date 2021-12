Federico Lauri Fashion Style, la figlia Sophie Maelle e la polemica con Antonella Mosetti per le extension

04 dicembre 2021 a

Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, è un noto parrucchiere, hairstylist, famoso per le sue clienti vip. Originario di Anzio, è stato tempo fa al centro delle polemiche per i costi salatissimi dei suoi trattamenti di bellezza, e ha dovuto rispondere alle invettive di alcuni volti noti dello spettacolo che hanno avuto da ridire sul suo comportamento. Tra loro c'è stata anche Antonella Mosetti. La showgirl in passato è stata cliente dell'hairstylist e non ha esitato a contestare la mancanza di attenzione da parte di quello che considerava un amico. E lo ha fatto a più riprese in tv, soprattutto da Barbara D'Urso.

"Quindici anni fa, ti introdussi io in questo mondo, sono stata la prima che anni fa sono venuta ad Anzio, ho fatto di tutto di per te. Le prime extension che mettevo, lo sai benissimo, ho perso tutti i capelli, perché al Grande Fratello lo dissi, poi in un anno, un anno e mezzo sono riuscita a riprendere la mia lunghezza. Le extension che mi mettevi tu io le toglievo e le mettevo, e lo sai avevo i capelli tutti sfibrati", l'accusa della Mosetti. Pronta era stata la replica in quella circostanza di Federico Lauri. "Cara Antonella tu mi hai bloccato nel telefono per quale motivo. Ti ho fatto un preventivo, la tua carta di credito non passava, io ti ho detto non ci sono problemi, vieni un'altra volta e poi me li riporti e tu mi hai bloccato nel telefono", ha affermato l'hairstylist. Insomma, conto non saldato per Antonella Mosetti. La polemica è datata 2020.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Federico è legato a una donna di nome Letizia e che i due hanno avuto tramite inseminazione artificiale una bellissima bambina: Sophie Maelle, nata nel 2017. Lauri è tra i protagonisti della prima semifinale di Ballando con le stelle, in onda sabato 4 dicembre.

