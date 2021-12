Iva Zanicchi scivola e batte il piede. Forte distorsione e niente esibizione come Ballerina per una notte | Video

04 dicembre 2021 a

a

a

Iva Zanicchi sdraiata sul lettino di uno studio medico, palesemente dolorante. E tutto alla vigilia della sua partecipazione a Ballando con le stelle, in programma stasera in tv, sabato 4 dicembre, su Rai 1. Ma cosa è accaduto a l'Aquila di Ligonchio? E sarà presente sul palco del programma condotto da Milly Carlucci? E' facile immaginare che parteciperà alla puntata dello show di punta di Rai 1, ma è escluso che ballerà. Iva Zanicchi, infatti, è scivolata e ha battuto il suo piede sinistro che è fasciato e le procura forte dolore.

Si è fatta visitare da un ortopedico e gli esami hanno escluso la frattura, ma l'artista ha accusato una brutta distorsione e sicuramente non potrà lanciarsi in pista. "Ecco qua - ha scritto sul suo profilo social pubblicando un breve video della visita - sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male". Alla fine gli esami, come scritto sopra, hanno scongiurato la frattura, ma il piede le fa male. Naturalmente decine e decine i messaggi di incoraggiamento e di solidarietà. Cristiano Malgioglio le ricorda che è una roccia e invita quella che definisce la sua "amica splendida" a farsi coraggio. Clizia Fornasier aggiunge: “Piccola Ivuccia! Forza, forza e baci al piedino”. E via via tutti i post affettuosi di tanti amici, amiche e ammiratori.

Gabriel Garko, la storia con Mattia Emme dopo quella con Gabriele Rossi e il desiderio di diventare padre

Iva Zanicchi il prossimo 18 gennaio taglierà il traguardo degli 82 anni, ma rimane una protagonista assoluta del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Stavolta deve rinunciare al suo numero ma sicuramente farà di tutto per essere presente nello studio di Ballando con le Stelle o almeno di presenziare attraverso un collegamento video. Non resta che attendere per sentire dalla voce della stessa Iva cosa è accaduto e se il dolore al suo piede sinistro è almeno in calo.

Arisa ancora hot, selfie in accappatoio con Vito Coppola e lui provoca i follower | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.