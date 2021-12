Gabriel Garko, la storia con Mattia Emme dopo quella con Gabriele Rossi e il desiderio di diventare padre

04 dicembre 2021 a

Gabriel Garko, nome d'arte Dario Gabriel Oliviero, è un attore tra i più popolari in Italia. Nato il 12 luglio 1972 (Cancro), nella sua carriera si è fatto apprezzare sia come modello che come attore. Per quanto riguarda la vita privata, è recentemente uscito allo scoperto con il nuovo fidanzato dopo il coming out di qualche tempo fa. Si tratta di Mattia Emme.

E' molto difficile sapere qualcosa di più sul suo conto perché Gabriel Garko, a differenza degli anni in cui è stato grande protagonista del gossip con le varie relazioni, da Manuela Arcuri a Eva Grimaldi fino a Rosalinda Cannavò, relazioni che ora sappiamo essere organizzate a tavolino dopo il suo coming out, questa volta, con la sua vera relazione sembra essere molto discreto. Mattia Emme si definisce general manager e su di lui Gabriel ha raccontato tempo fa: "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto", le sue parole in passato. Mattia è il secondo fidanzato ufficiale dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi. Con Mattia Emme, Gabriel Garko vorrebbe diventare per la prima volta padre.

"Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare", le sue parole in una vecchia intervista a Verissimo. Ha rischiato di perdere la vita a Sanremo: “Il momento più buio nella mia vita è stato nel febbraio 2016 quando mi trovai nello scoppio della villa vicino Sanremo, che costò la vita all’anziana proprietaria. Un incidente che mi ha cambiato la vita: poi sono andato in terapia psicologica", ha dichiarato qualche tempo fa. Gabriel Garko è tra i ballerini per una notte, nella puntata di sabato 4 dicembre di Ballando con le Stelle..

