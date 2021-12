Sabrina Salerno, il misterioso messaggio sulle amicizie e un'altra sexy foto. A chi si riferisce?

04 dicembre 2021 a

a

a

"Il percorso che sto facendo a Ballando con le Stelle è intenso, entusiasmante, faticoso... ricco di abbracci e affetto di amiche vere e di nuove amicizie che nascono". Lo scrive sui suoi profili social Sabrina Salerno che sta vivendo con grande entusiasmo la partecipazione allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e che ormai sta entrando nella fase decisiva. Sabrina Salerno ha iniziato la sua partecipazione in maniera complessa, ma con il trascorrere delle puntate si è confermata come una delle concorrenti più capaci, tanto che in molti la considerano all'altezza di lottare per la vittoria finale del talent dedicato alle stelle.

Ma sfida a parte, Sabrina Salerno sta vivendo il programma anche molto intensamente dal punto di vista emotivo. Non si è fatta mancare le lacrime, le discussioni, i sorrisi e gli abbracci. Forte l'intensità con personaggi del mondo dello spettacolo con cui fino ad ora non c'erano rapporti stretti. Ma a chi si riferisce con l'ultimo post? Di sicuro a Paolo Belli, che tagga nella foto. Ovviamente ennesimo scatto molto sexy, in cui ancora una volta mostra il suo prosperoso seno, contenuto con grande fatica da quello che probabilmente sarà il vestito di scena di stasera in tv, sabato 4 dicembre.

Ma Sabrina Salerno nei giorni scorsi aveva pubblicato anche due scatti in compagnia di Alessandra Tripoli, ballerina e partner di Morgan nel programma di Rai 1. In questo caso era stata molto più diretta: "E' proprio vero che anche nelle amicizie esistono i colpi di fulmine!". Pare, infatti, che le due abbiano legato molto intensamente nel corso di questa edizione di Ballando con le stelle. Nuove e vecchie amicizie a parte, di sicuro ha stretto un forte legame con Samuel Peron, suo partner nel programma. Molti considerano la coppia Salerno-Peron in grado di poter lottare fino all'ultima puntata per la vittoria finale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.