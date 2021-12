Morgan diventa Il piccolo principe e lancia l'ennesimo messaggio. E' ancora rivolto a Selvaggia Lucarelli?

04 dicembre 2021 a

Chi interpreterà Morgan nella puntata di stasera di Ballando con le stelle? E' stato lo stesso cantautore e musicista a lanciare via social la sfida ai suoi follower chiedendo di indovinare quale sarà il suo personaggio. Morgan lo ha fatto postando una foto molto particolare. E' senza dubbio il concorrente più eccentrico e particolare dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle, lo show top di Rai 1, presentato da Milly Carlucci. E anche stavolta non si smentisce con l'indovinello che viene subito risolto. E' lui stesso del resto ad aggiungere un nome alla domanda fatta ai suoi seguaci: Antoine de Saint-Exupéry.

Ma di chi si tratta? E' più conosciuto con lo pseudonimo di Tonio. E' stato scrittore, aviatore, militare francese, nato a Lione il 29 giugno del 1900 e morto all'Isola di Ruou il 31 luglio 1944. A renderlo famoso nel mondo è stato il suo romanzo più importante, Il piccolo principe, tradotto addirittura in 300 lingue e dialetti e venduto in milioni e milioni di copie. Viene considerato il libro più tradotto di sempre, ad eccezione dei testi religiosi.

Morgan, che balla in coppia con Alessandra Tripoli, vuole provarle tutte pur di arrivare alla finale dello show di Rai 1, che lo sta facendo conoscere ancora meglio al grande pubblico. Le sue doti di musicista, autore e uomo di cultura non sono state mai messe in discussione, ma nella sua vita non sono mancati i momenti di tensione, anche a causa del suo carattere molto diretto. A Ballando i botta e risposta con Selvaggia Lucarelli sono già entrati nella storia del programma. Intanto dai suoi profili social ha lanciato un altro messaggio, stavolta attraverso Gianni Rodari. Un messaggio rivolto a "tutti i silenziatori che tagliano il dialogo. La parola è libertà e la libertà è di parola. Non esiste alcuna ragione che giustifichi la violenza del ghosting, così come non esiste alcuna ragione che giustifichi qualunque forma di violenza sia fisica che psicologica". Si rivolge per l'ennesima volta a Selvaggia Lucarelli?

