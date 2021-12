Andrea Iannone, quanti flirt veri o presunti: da Cristina Buccino a Natasha Tozzi figlia del cantante Umberto

04 dicembre 2021 a

a

a

Andrea Iannone, motociclista che sta scontando una squalifica per doping è tra i protagonisti dell'edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Con lui c'è Lucrezia Lando, la ballerina con cui in molti scommettono abbia un flirt, anche se i due hanno per ora sempre smentito. Durante l'esperienza nel talent di Milly Carlucci ha avuto qualche problema di salute: "Ho avuto problemi gastrici per l’uso eccessivo di antinfiammatori per il dolore alla spalla. Ma voglio esibirmi", ha raccontato lo stesso Iannone in una delle ultime puntate dello show. Le performance con Lucrezia Lando si confermano sempre ad alto tasso di sensualità.

Andrea Iannone, la battuta per smentire il flirt con Lucrezia Lando: "E' già incinta"

Andrea Iannone e Lucrezia Lando in questa fase del programma stanno dividendo la giuria di Ballando con le Stelle 2021, ma non solo per quanto riguarda la prova. I giurati discutono e riflettono sul presunto flirt tra allievo e insegnante, dato che l’alchimia tra i due appare sempre più evidente. C’è chi sarebbe pronto a scommettere su un loro avvicinamento, ma anche chi comincia a stufarsi di questo lento “tira e molla”.

Andrea Iannone, otto anni con Claudia Manzella: poi la storia con Belen e ora Carmen Victoria Rodriguez

Sempre in una delle ultime puntate, Guillermo Mariotto ha provocato Iannone: “Qui ci sono tanti preliminari ma vedo che non si arriva mai al dunque”. Tra le ultime voci di flirt del pilota (spesso anche smentite), ci sono Cristina Buccino, Soleil Sorge, che però ha appunto smentito le voci sulla loro relazione, e Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto. Per Chi l'ultima relazione sarebbe stata invece quella con Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana. Andrea Iannone è tra i protagonisti della puntata di Ballando con le stelle, anche sabato 4 dicembre.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando stanno insieme? La verità del pilota

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.