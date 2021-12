Arisa ancora hot, selfie in accappatoio con Vito Coppola e lui provoca i follower | Foto

04 dicembre 2021 a

a

a

Arisa continua a provocare su Instagram, insieme al suo partner a Ballando con le stelle, il professionista Vito Coppola. I due si sono mostrati in un selfie abbracciati in accappatoio, con il ballerino che si è divertito a provocare ulteriormente i follower con la didascalia: "In fondo a sinistra", alimentando così il mistero su un loro presunto flirt.

Quel che è certo è che Arisa ha impresso alla sua carriera una svolta decisamente sexy. Nelle ultime due performance nel talent di Rai1 hanno sfoggiato una sensualità super, lasciandosi andare pure a qualche effusione in pista. I due continuano a lanciare segnali attraverso i loro social e come sempre i follower si scatenano con i loro commenti. Ma a sorprendere sono proprio la foto e i video in cui lei abbraccia spesso teneramente il suo cavaliere.

Arisa, "lei va lasciata libera per rendere al meglio" svela Vito Coppola. Selvaggia Lucarelli l'applaude: "Genio, sregolatezza e disciplina"

Anche Arisa, la settimana scorsa, nel suo profilo dello stesso social, ha parlato del nuovo album. "E' un disco in bilico tra romanticismo e bisogno di libertà, carnalità e spiritualità, a tratti un po’ sofferto e struggente, in altri sfacciato e disinibito. Troverete un alternanza di malinconiche ballate d'amore, sfrenati ritmi dance anni Novanta, acrobazie vocali e qualche fraseggio rap. Un ideale lato A e lato B: femme fatale da film noir sexy punk e una donna segnata dai tormenti del cuore". La svolta sexy di Arisa prosegue senza freni.

Arisa e Vito Coppola: forse è scoccato l'amore Ancora foto compromettenti. Stasera a Ballando sorpresa hot?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.