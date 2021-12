Alvise Rigo, dai genitori di Tove Villfor suoceri svedesi al gossip su Alba Parietti: "Per me lui è troppo vecchio"

04 dicembre 2021 a

a

a

Alvise Rigo è una delle rivelazioni dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'ex rugbista è al fianco della ballerina professionista Tove Villfor. "L’amore? Io ho sempre avuto una vita molto libertina, fatta di passioni - ha spiegato in una vecchia intervista -. Ho conosciuto diverse personalità e ho sofferto per colpa delle donne. Anche in quel caso, il fatto di mettersi in gioco mi ha salvato”.

Alvise Rigo, con Tove Villfor tra i favoriti alla vittoria dello show di Rai1. L'amicizia con Eleonora Berlusconi

L’ex sportivo ha raccontato tempo fa di come a scuola venisse preso in giro, bullizzato, perché era più piccolino rispetto agli altri ragazzi: “Mi sono alzato molto dai 16 anni in poi, in prima superiore ero molto piccolo. Stavo al loro gioco, ma effettivamente ne risentivo. Mi consolavo con lo sport, mi sfogavo”, le sue parole. Nei giorni scorsi, oltre alle solite voci su un possibile flirt tra lui e Tove Villfor (anche se l'ex rugbista chiama simpaticamente i genitori di lei i "suoceri svedesi"), si è fatto largo il gossip su una liaison tra Alvise e Alba Parietti, smentita con la consueta ironia dalla showgirl.

Alvise Rigo, amore con Tove Villfor? "Mai vista lei così raggiante". "Linguaggio del corpo chiarissimo"

"Quindi sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me il mio amante - ha scritto -. Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio". "Smentisco categoricamente questa bomba - ha aggiunto Alba -, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio. E soprattutto troppo sano". Alvise Rigo (e Tove Villfor) sono tra i protagonisti della puntata di Ballando con le stelle (prima semifinale) in onda su Rai1 sabato 4 dicembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.