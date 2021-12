Pantelleria, con Federico Quaranta alla scoperta dell'isola che secondo Gabriel Garcia Marquez somigliava al suolo lunare

04 dicembre 2021 a

a

a

Oggi in tv, sabato 4 dicembre, su Rai 2 è dedicata a Pantelleria la puntata de Il Provinciale, inizio alle ore 14. La trasmissione come sempre è condotta da Federico Quaranta, che prosegue il suo cammino per raccontare luoghi, persone e valori della provincia italiana. Quando Gabriel Garcia Marquez vide Pantelleria per la prima volta disse che non esisteva posto migliore al mondo per immaginarsi il suolo lunare. E lunare sarà il cammino di Federico Quaranta in quest’isola, posta a 70 chilometri dalle coste africane e a 110 da quelle siciliane.

A Ballando con le stelle caccia al posto in semifinale

Siamo nel cuore del cuore del Mediterraneo, tra rocce nere vulcaniche, il verde di una natura sferzata dal vento e il blu intenso di un mare che ha sempre fatto paura. Non è un caso che l’anima pantesca non sia marinara ma agricola e lo è in modo eroico perché non è affatto semplice coltivare una terra ventosa, pietrosa e senz’acqua. Eppure qui una campagna estrema ha incontrato la passione estrema di uomini che hanno saputo fare un vino dolce come un nettare, un olio che raccoglie tutti sapori del Mediterraneo e un cappero speciale che ama nascondersi tra i muretti a secco. Giardini panteschi, terrazzamenti e dammusi a strapiombo sull’orizzonte daranno ulteriore bellezza a questo viaggio autunnale e romantico in un’isola che è simile solo a se stessa.

Linea Verde Life alla scoperta di Valle dei Templi e Scala dei Turchi

Purtroppo negli ultimi anni Pantelleria è finita al centro dell'attenzione mediatica a causa degli sbarchi degli immigrati che fuggono da Paesi disperati alla ricerca di una nuova vita. Sono seguite infinite polemiche che purtroppo vanno avanti senza tregua giorno dopo giorno, dividendo la classe politica e l'intero Paese. Pantelleria resta un'isola dal fascino immenso e nella puntata di oggi de Il provinciale, Federico Quaranta aiuterà chi non l'ha mai vista, a conoscerla meglio, anche se soltanto dal punto di vista televisivo.

The Voice Senior, Annibale Giannarelli stupisce: tripudio per l'autore della colonna sonora di Trinità | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.