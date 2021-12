Aka7even, dalle crisi epilettiche alla storia con Martina Miliddi: ora lei è innamorata di Raffaele Renda

04 dicembre 2021 a

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è uno dei cantanti più in voga del momento, specialmente dopo la sua partecipazioni ad Amici di Maria De Filippi. Nato a Vico Equense il 23 ottobre 2000, è l’ultimo di una famiglia numerosa, cinque figli. L’episodio che più gli ha segnato la vita è accaduto quando aveva solo 5 anni: nel 2008 infatti ha avuto delle crisi epilettiche che hanno portato Luca a rimanere in coma per diversi giorni. Poi la passione per la musica; nel 2017 è stato un concorrente di X Factor, con Fedez come giudice. Il ragazzo è però arrivato solo fiino ai bootcamp, con uno stile musicale e un look molto diverso da quello attuale.

Il 17 Maggio 2019 Luca Marzano ha pubblicato il suo primo album dal titolo Chiaroscuro e una delle hit inclusa in questo album, Niente se non te, ha raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni su youtube. Nel gennaio 2020 ha pubblicato un duetto con Sac1 dal titolo Hotel, mentre nell’aprile 2020 Luca ha rivisitato la hit internazionale di Cecilia Krull, “My Life Is Going On” sigla della serie spagnola La Casa di Carta.

Il 23 ottobre 2020 è uscito un nuovo singolo in duetto con Biondo, dal titolo Coco. Poi nel novembre 2020 è entrato ufficialmente nella scuola di Amici 2020-2021. Aka7even è quindi stato ammesso al serale e da lì la sua carriera ha letteralmente preso il volo. All’interno del programma ha avuto una relazione con la ballerina Martina Miliddi, terminata durante il talent. La ballerina sta ora vivendo un amore con un altro concorrente di Amici, il cantante Raffaele Renda. Tra i successi principali di Aka7even i brani Mi manchi e Loca. Aka7even è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale5 sabato 4 dicembre.

