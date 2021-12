Stefania Orlando, desiderio di famiglia con Simone Gianlorenzi: "Pronti per avere un ragazzo in affido"

04 dicembre 2021 a

Stefania Orlando è una showgirl e conduttrice tra le più famose della tv italiana. E' reduce dall'esperienza, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, al Grande Fratello Vip 5. In una recente intervista, la showgirl ha confessato: "Se mi è mancato il sesso con mio marito? No - ha affermato a Chi -. Mancandomi l'oggetto del desiderio, non sentivo tutta questa esigenza".

Stefania Orlando, due matrimoni e l'imbarazzo dopo il Grande Fratello Vip

Sesso a parte, però, la mancanza di Simone Gianlorenzi si è fatta sentire nei sei mesi trascorsi all'interno della Casa di Cinecittà. "Avevo nostalgia della sua presenza, delle sue rassicurazioni, della nostra Margot e, soprattutto, dei suoi abbracci. Del resto le paure e i dubbi spariscono solo quando ti abbraccia la persona giusta", ha dichiarato. I due stanno insieme dal 2008. Una storia lunga e solida, la loro, approdata nelle nozze nel 2019. Per lei si è trattato di seconde nozze. Per due anni infatti è stata sposata con l'attore Andrea Roncato, fino al 1999, dopo quattro anni di fidanzamento. Un addio che ha lasciato spazio a Simone.

Stefania Orlando, il matrimonio con Andrea Roncato e l'amore per Simone Gianlorenzi

In una recente intervista invece la Orlando ha rilasciato una dichiarazione significativa sul futuro in famiglia: "Un bebè in arrivo? No, nessuna cicogna in vista. Ma confesso che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi", ha sottolineato tempo fa. Stefania Orlando è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di sabato 4 dicembre.

