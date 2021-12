Paola Ferrari, con il marito Marco De Benedetti i figli Alessandro e Virginia: il tumore al viso sconfitto

04 dicembre 2021 a

Paola Ferrari è una giornalista sportiva italiana, tra le più famose della tv. Classe 1960, nata a Milano il 6 ottobre sotto il segno della Bilancia, nel tempo è diventata volto simbolo delle cronache sportive. Ha tuttavia iniziato come attrice di fotoromanzi in Grand Hotel e ha debuttato in televisione nel 1977 come centralinista in Portobello, il celebre programma condotto da Enzo Tortora.

Nel 1995 ha condotto Dribbling prima di passare al timone della Domenica Sportiva (1996-1999). Poi è passata a Tg2 Costume e Società e Tg2. Nel 2003 ha inaugurato un fortunatissimo capitolo televisivo della sua carriera: è stata la prima donna alla guida di 90esimo minuto. Paola Ferrari è stata anche concorrente di Ballando con le stelle 2005, mentre nel 2008 si è candidata alla Camera dei Deputati per La Destra di Francesco Storace e Daniela Santanché. Per quanto riguarda la vita privata, il 10 aprile 1997 ha sposato l’imprenditore Marco De Benedetti. La coppia ha due figli: Alessandro (1999) e Virginia (2000). In passato la conduttrice ha raccontato di aver vinto la battaglia contro un tumore: “Ho avuto un tumore maligno, in viso. Destabilizzante, per chi lavora in video. L’ho affrontato e sono stata fortunata perché non sono stata in pericolo di vita. La paura semmai mi è venuta dopo”, le sue parole pronunciate qualche tempo fa.

Nota anche la sua antipatia nei confronti di Diletta Leotta: "Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualiltà. Certo io alla sua età ero meno brava. Ma quest’anno avrà filo da torcere: da Mediaset arriva Giorgia Rossi, una molto simile a Ilaria D’Amico”, le sue parole in una recente intervista prima dell'inizio del campionato. Paola Ferrari è tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 4 dicembre su Canale5.

