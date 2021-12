Elena Santarelli, i figli Giacomo e Greta con Bernardo Corradi: "Mio marito? Piace anche agli uomini"

04 dicembre 2021 a

a

a

Elena Santarelli è un ex modella e ora conduttrice molto apprezzata dal pubblico. In passerella ha sfilato per stilisti come Armani, Biagiotti, Gai Mattiolo, poi la svolta in televisione. Da molti è stata considerata la Valeria Mazza italiana. Nata il 18 agosto 1981 sotto il segno del Leone a Latina, è cresciuta a Sermoneta.

Elena Santarelli, l'amore con il marito Bernardo Corradi: galeotto un calendario. I due figli Giacomo e Greta

La sua carriera ha avuto un inizio importante con il ruolo di valletta a L'Eredità, il quiz condotto allora da Amadeus. Nel 2005 la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, da cui è stata eliminata prima della finale. Una partecipazione che però le ha spalancato le porte del successo. Celebre la sua apparizione nel calendario di Max, che l’ha consacrata come assoluta icona sexy. Per quanto riguarda la vita privata, Elena Santarelli ha conosciuto il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, nel 2006, sedotta dal suo fascino nonostante la presenza di un fidanzato nella sua vita, Andrea.

Lei stessa ha raccontato questo a Pomeriggio Cinque: “Ho trovato la foto di Bernardo Corradi su un calendario. Quando è finita la mia storia, gli ho mandato un sms e dopo due settimane ci siamo incontrati", le sue parole di qualche tempo fa. I due si sono sposati nel 2014 e hanno due figli, Giacomo (2009) e Greta Lucia (2016). Nel 2017 il loro figlio Giacomo ha dovuto affrontare una battaglia contro un tumore. Il primo annuncio terribile era arrivato attraverso il profilo Instagram della showgirl.

Elena Santarelli, dall'amore per Bernardo Corradi alla battaglia per la salute del figlio

Un dramma che ha sconvolto la sua vita di mamma, ma lei ha deciso di combattere con tutte le sue forze, come ha spiegato in una vecchia intervista a Verissimo: “Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche". A maggio 2019 la bella notizia. “Giacomo è guarito". A proposito del lungo percorso, Elena ha scritto un libro intitolato Una mamma lo sa. Recentemente, la showgirl si è espressa così sul marito Bernardo Corradi: "Più invecchia, più è bono. E piace anche agli uomini: al mare ogni tanto succede che riceva complimenti sinceri dai maschi che passano. Ed io sorrido orgogliosa”, ha dichiarato tempo fa. Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono tra gli ospiti di Verissimo, su Canale5, nella puntata di sabato 4 dicembre.

Elena Santarelli, scatto sexy in spaccata per i suoi 40 anni: lato b e fisico perfetto in bikini | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.