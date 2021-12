Linea Verde Life, oggi su Rai 1 alla scoperta della provincia di Agrigento. Le anticipazioni

04 dicembre 2021 a

Come tutti i sabato, anche oggi, 4 dicembre, su Rai 1 spazio a Linea Verde Life. Inizio come sempre alle 12.30 per il programma che aiuta i telespettatori a conoscere meglio le bellezze del nostro Paese. Oggi la trasmissione si concentrerà sulla Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, che rappresentano i luoghi più belli della splendida provincia della città siciliana di Agrigento.

Marcello Masi e Daniela Ferolla con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno scoprire aspetti inediti di questa parte ricca di storia della Sicilia. L’agrigentino, infatti, è dedito da sempre all’allevamento e all’agricoltura, ma l’innovazione e la sostenibilità stanno cambiando il volto di queste attività pur mantenendone la tradizione. Non mancherà uno spazio dedicato al benessere e alla salute oltre all’immancabile ricetta di Federica De Denaro, realizzata con le specialità del territorio. Una puntata, quindi, che si annuncia particolarmente interessante e che aiuterà a comprendere come in Sicilia non ci si limiti soltanto al turismo.

Nella puntata di Linea Verde di domani, domenica 5 dicembre, invece, a bordo di una Singer del 1936 e guidati dal sortilegio di una maga-cuoca, Beppe Convertini e Peppone andranno alla scoperta del fascino del Rinascimento proiettati tra 1461 e 1541 quando Michelangelo consegnò il suo massimo prodotto di genio: l’affresco del giudizio universale nella Cappella Sistina. Si viaggerà tra il Buonarroti a Caprese, Michelangelo dove nacque, il genio di Leonardo da Vinci ad Anghiari, la perfezione prospettica di Piero della Francesca a Sansepolcro lungo la Valtiberina. Ma Peppone si troverà anche a visitare una Repubblica Anarchica, al confine tra Umbria e Toscana a San Giustino, che per 4 secoli ha governato la terra di Cospaia culla della coltivazione del tabacco. Scopriranno i nostri due “temponauti” il buono delle castagne e dei tartufi, l’immensità dei boschi del Casentino andando alla ricerca di maiali bradi e di Chianine per poi degustare prosciutti d’eccezionale. Appuntamento su Rai 1 a partire dalle ore 12.20.

