Elisabetta Canalis, serata con le amiche tra cavalcate e look sexy: scollatura da brividi sul lato b | Foto

Divertimento con le amiche per Elisabetta Canalis, in quel di Los Angeles. L'ex Velina di Striscia la Notizia si è concessa una serata di svago a Los Angeles, stavolta lontano dal marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.

La Canalis ha optato per un simpatico locale, con tanto di cavalcata sul toro meccanico. Oltre al divertimento tuttavia da segnalare il look pazzesco di Elisabetta, che ha sfoderato una tutina con scollature super sexy, soprattutto sul lato b.

Un look da far impazzire i suoi tre milioni di follower, per una serata indimenticabile. Nei giorni scorsi la modella e showgirl si era fatta immortalare, sempre tramite social, durante una gita al mare fuori stagione insieme alla sua famiglia.

A Los Angeles, nonostante l'avvicinarsi del Natale, la temperatura evidentemente consente una simile mini vacanza. Per Elisabetta Canalis famiglia in spiaggia, tra corse con il cane sul bagnasciuga e coccole sotto il sole con il marito Brian Perri e con la figlia Skyler.

Quest'ultima ha scritto la letterina a Babbo Natale, rigorosamente in italiano. Per lei richieste piuttosto chiare: "Un orologio magico che faccia quello che voglio, un teddy bear, adottare un cane ricco e sposare Julian". Insomma, Babbo Natale avrà decisamente impegni complicati da soddisfare in casa Canalis-Perri.

