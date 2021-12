The Voice Senior, Annibale Giannarelli stupisce: tripudio per l'autore della colonna sonora di Trinità | Video

03 dicembre 2021 a

Grande protagonista a The Voice Senior. Annibale Giannarelli, da Massa Carrara, per tanti anni residente in Australia, ha conquistato il pubblico e soprattutto i quattro coach sin dalle prime note. Il cantante infatti, nella puntata di venerdì 3 dicembre, ha intepretato nelle Blind Audition il pezzo di Billy Joel intitolato Just the way you are. Subito si è girata Loredana Bertè, poi via via gli altri coach Orietta Berti, Clementino e Gigi D'Alessio.

E proprio quest'ultimo è stato scelto da Annibale. Che però ha regalato un'altra emozione. Quando gli è stato chiesto cosa abbia combinato prima di andare in Australia, Giannarelli ha rivelato così senza pensarci troppo un pezzo scritto da lui, che però è rimasto nella storia di tutti gli appassionati di musica e cinema. Vale a dire la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità, celebre film con Bud Spencer e Terence Hill. Un'esibizione che ha scatenato l'entusiasmo dei coach e del pubblico in studio.

