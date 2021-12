Paolo Conticini e le foto sexy su Instagram: "Sui social mi diverto e mia moglie non è gelosa"

03 dicembre 2021 a

Paolo Conticini è uno degli attori più amati dal pubblico. Nato a Pisa il 10 gennaio 1969, ha avuto un passato da modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, fino a quando conobbe Christian De Sica all’età di 23 anni. La sua carriera quindi ha preso tutt'altra piega, con numerosi successi in teatro, al cinema e in tv.

Paolo Conticini, l'amore Giada Parra e il rapporto con i social: "Mi arrivano proposte indecenti da donne e uomini"

"Mia moglie Giada non è gelosa in generale, tantomeno delle foto svestito che condivido su Instagram. Per me i social sono un divertimento, nulla di più. Non mi piace chi pontifica e detesto chi insulta. Se ricevo spesso messaggi o proposte spinte? Continuamente, sia da donne che da uomini. Mi mandano di tutto: filmati, video. Mi chiedono scatti, mi invitano a cene. Ci rido su, ovvio”, le sue parole in una intervista di qualche tempo fa. Recentemente il settimanale Spy nella rubrica I segreti della tv, ha segnalato come Conticini sia dotato di un “grandissimo talento”. "Grande segreto di Paolo Conticini - si legge -. Dietro le quinte del Teatro della Luna di Milano non si parla d’altro che del grandissimo talento di Paolo Conticini. Ma di quale talento si parla? Di quale dote stanno parlando con un pizzico d’invidia i colleghi attori e i tanti addetti ai lavori? Un indizio? Paolo Conticini è in scena con il musical The Full Monty. Olè”.

Paolo Conticini e la lunga storia d'amore con la moglie Giada

Insomma, chi ha orecchi per intendere... Per quanto riguarda la vita privata, è cresciuto con il papà Ugo (imbianchino), la mamma Milena (dipendente comunale) ed il fratello Stefano (guardia forestale). Nel 2013 Paolo ha sposato con rito civile l’ex modella Giada Parra, dopo 18 anni di fidanzamento. Paolo Conticini è il concorrente dei Soliti Ignoti, su Rai1, nella puntata di venerdì 3 dicembre, insieme al collega e doppiatore Luca Ward.

Paolo Conticini, i debiti per aprire una palestra e il lavoro da buttafuori in discoteca

