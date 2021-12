L'Eredità, la debuttante Elena nuova campionessa ma il bottino sfuma: alla Ghigliottina non resta in Natura

03 dicembre 2021 a

Ancora come sempre grandi emozioni a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nella puntata di venerdì 3 dicembre infatti la campionessa in carica Elena si è mostrata autorevole e vogliosa di confermarsi sin da subito, approdando al Triello insieme a un'altra Elena, la bionda Elena F., e Federico, già detentore del titolo in puntate precedenti.

Alla fine a imporsi per andare al gioco finale della Ghigliottina è stata proprio Elena F., che alla prima puntata da concorrente è riuscita subito a primeggiare. Si è così presentata al gioco finale con un montepremi da 210.000 euro, che dopo le parole Vivere, Difesa, Regni, Capricci e Problema si è ridotto a 52.500 euro.

Una cifra senza dubbio non indifferente, che Elena ha provato a vincere a ogni costo. Al termine del consueto minuto di ragionamento per scegliere la chiave della Ghigliottina, la neocampionessa ha optato per il termine Sette. Una parola che tuttavia non si è rivelata esatta, tanto che sin da subito lo sguardo di Flavio Insinna ha fatto capire a Elena come la risposta non fosse quella giusta. Lo stesso conduttore alla fine ha incoraggiato Elena F. verso la parola esatta, che in realtà era Natura. La giovane campionessa riproverà comunque a confermare il suo titolo già nella puntata di domani, sabato 4 dicembre, su Rai1, insieme all'altra Elena e a Federico, suoi rivali al Triello. L'appuntamento con L'Eredità è sempre alle 18,45.

