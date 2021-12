Stasera in tv 3 dicembre, su Rai1 c'è The Voice Senior: ancora una sessione di blind audition

03 dicembre 2021 a

Spazio al talent show over 60 su Rai1 nella prima serata di venerdì 3 dicembre. Su Rai1 va infatti in onda la seconda puntata di The Voice Senior. A guidare la giuria dei coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti c’è Antonella Clerici che farà da raccordo tra i concorrenti e i coach. Venerdì 3 dicembre altra sessione di blind audition, in cui i coach ascoltano di spalle i cantanti per formare le diverse squadre. Fino a questo momento la squadra più numerosa è quella di Gigi D’Alessio con quattro talenti. Alle sue spalle Clementino e Loredana Bertè con appena due cantanti, tre invece per Orietta Berti.

La nuova edizione di The Voice Senior prevede 8 puntate di cui 6 di Blind Audition, quindi di provini con i giudici che di spalle ascoltano i concorrenti. Ogni coach può girarsi quando sente una voce che lo conquista. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach avranno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team. Nella fase successiva del Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali, 6 per team, che passeranno al Knock Out, la semifinale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Solo tre concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior e sarà quindi il successore di Erminio Sinni, trionfatore nella edizione 2020.

Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica Universal. Ottanta sono i cantanti che sono finiti nel programma vero e proprio al termine delle selezioni. Le regioni maggiormente rappresentate sono Toscana e Lazio, entrambe con 14 concorrenti. Appuntamento su Rai1 con The Voice Senior, venerdì 3 dicembre.

