Grande Fratello Vip, stasera in tv 3 dicembre su Canale5: tra Soleil e Alex amore o strategia? Miriana e Biagio nuova coppia

03 dicembre 2021 a

Stasera in tv, 3 dicembre 2021, un altro appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,40) che la produzione insieme a Mediaset ha deciso di far durare sino al 14 marzo 2021. I nuovi concorrenti hanno portato una ventata di aria fresca ma anche rimescolato gli equilibri che si erano sin qui creati. Anche nella puntata di oggi sono attesi diversi colpi di scena.

A iniziare dall’amicizia, sempre più discussa, tra Soleil e Alex. Ci saranno novità? Dopo le foto di Delia, moglie di Alex Belli, in compagnia di un bel modello, questa sera si tornerà a parlare dell’amicizia speciale o forse addirittura dell’innamoramento tra Alex e Soleil, due dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione. Soleil inizia a dubitare: è forse solo una tattica o l’attore è veramente infatuato e non riesce più a trattenersi? E’ davvero una bella complicità o solo una strategia? Questa sera si cercherà di fare chiarezza in studio con il padrone di casa Alfonso Signorini e le due opinioniste, Adriana Volpe e Soni Brugarelli.

Ci sarà poi un'eliminazione: sono quattro i concorrenti in nomination: Gianmaria, ormai definito da Katia (e non solo) il “playboy della mutua’, Lulù, una delle Princess che la scorsa puntata ha fatto tanto parlare di sé, la sorella Jessica e Patrizia Pellegrino, una delle ultime arrivate. Parola al televoto. Spazio poi a una coppia che sembra sul punto di nascere. stiamo parlando di Miriana Trevisan e il nuovo concorrente Biagio D’Anelli, che sono sempre più vicini. L’intesa non manca, ma anche in questo caso si tratterà solo di un’amicizia? Chissà…

