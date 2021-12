Andrea Delogu, cosciotte e sguardo sexy in altalena: poi cita la Famiglia Addams su un pensiero fisso | Video

03 dicembre 2021 a

Andrea Delogu attivissima sui social in quest'ultimo periodo. La conduttrice tv e scrittrice ha infatti pubblicato prima una foto in cui appare sexy e ironica come sempre. Camicetta bianca e pantaloni in pelle, seduta sull'altalena: "Cosciotte e quel particolare periodo in cui le ragazze hanno un pensiero fisso", la didascalia che accompagna l'immagine.

Dallo scatto sexy tutti i follower rimangono incuriositi su cosa sia il pensiero. Ma scorrendo le foto si può notare un video in cui Mercoledì, storico personaggio della famiglia Addams, afferma gelida davanti a una mamma: "L'omicidio". Si scherza, ovviamente, ma chissà quale pensiero attanaglia la splendida Andrea. La Delogu non dimentica poi la sua carriera letteraria, pubblicando inoltre anche un video in cui promuove il suo ultimo libro, intitolato Contrappasso. Il risultato è come sempre piacevole, anche per la platea allargata dei social. Intanto vanno avanti (come fa sapere la stessa Andrea Delogu su Instagram) i lavori della sua nuova casa. La conduttrice e scrittrice sta mostrando sui suoi canali social le fasi del cantiere, manifestando tutto il suo entusiasmo.

E così è stato anche in uno degli ultimi post su Instagram, nel quale la Delogu ha citato una frase di Zerocalcare (o meglio, della madre del fumettista) per descrivere la sua situazione, non solo legata alla nuova casa. "Se non c’hai il controllo della tua casa, significa che non c’hai il controllo della tua vita. Ora io ho zero controllo su tutto. Voi?", ha scritto nella didascalia che ha accompagnato il video, con lei stesa per terra in mezzo al cantiere. Non sono mancati i commenti degli amici, da Ema Stokholma a Keison22, alias Giacomo Bevilacqua, anche lui fumettista: "Però quanta poledance che puoi fare", il commento di quest'ultimo vedendo i diversi pali presenti nel cantiere. Pungente la risposta di Andrea: "Mi sto allenando da mesi", a dimostrazione della sua ironica sensualità. Una caratteristica che sta portando Andrea Delogu a conquistare sempre più il pubblico, non solo quello dei social.

