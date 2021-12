Quarto Grado, stasera in tv 3 dicembre su Rete4: i casi di Nada Cella e Roberta Ragusa

03 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 3 dicembre 2021, l'appuntamento settimanale su Rete4 dalle ore 21,20 con Quarto Grado. Al timone del programma d’informazione - che tratta i cold case di maggiore appeal sul pubblico - ci sono sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera la trasmissione tornerà a parlare del caso che riguarda Nada Cella e quello di Roberta Ragusa la donna scomparsa nel 2012 e che non è mai stata ritrovata.

Stupro di gruppo, Ciro Grillo a processo con tre amici

Il programma apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco. Il caso resta molto intricato. Tanti i dubbi degli inquirenti: il suo assassino ha avuto delle coperture? E quali sono i motivi delle tante omissioni sulla nuova indagata? A seguire, la vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e da allora mai più ritrovata. La Cassazione ha condannato a 20 anni di reclusione il marito Antonio Logli, per la morte e la distruzione del cadavere della moglie. Lui continua a professarsi innocente e dal carcere ha scritto una lunga relazione formata da 22 punti per contestare la sentenza.

Nada Cella, stralcio telefonata testimone: "Eravamo cinque"

Probabile che la trasmissione di Rete4 possa dare qualche aggiornamento sul caso che riguarda Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale. I ragazzi stanno affrontando il processo con rito ordinario. La prossima udienza è fissata per il 16 marzo. Potrebbe esserci spazio anche per il giallo del cadavere rinvenuto in un grotta dell'Etna insieme a dodici necrologi.

Il giallo del cadavere nella grotta dell'Etna: accanto una pagina di necrologi con 12 nomi sottolineati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.