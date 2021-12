Piero Cotto e Beatrice Pasquali, chi è la coppia che ha stupito tutti a The Voice Senior

03 dicembre 2021 a

Hanno stupito tutti a The Voice Senior. Piero Cotto e Beatrice Pasquali sono la coppia di maggior successo dopo la prima puntata del talenti di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Entrambi sono ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 3 dicembre 2021, il salotto televisivo di Serena Bortone sempre su Rai1.

Ma chi sono i due cantanti definiti dai giudici il Joe Cocker e l’Aretha Franklin italiani? Piero Cotto, 77 anni, è un cantautore di Asti che negli anni Sessanta andò a caccia del successo in America con il nome di Peter Cook. Ma è negli anni Settanta che si fa conoscere con la band Piero e i Cottonfields grazie a un gran successo a Un disco per l'estate con la canzone Due delfini bianchi. Il successo del band svanisce però in un paio di anni, così Cotto intraprende la carriera da solista e con la canzone Il telegramma - di Pino Donaggio e Vito Pallavicini - nel 1975 partecipa addirittura al Festival di Sanremo. Nel 1982 incide il 45 giri Figlio di un cane, colonna sonora del programma La valigia blu con Walter Chiari. Negli anni successivi ha un discreto successo all'estero vincendo nel 1990 vince il Festival di Viña del Mar e premiato come migliore cantante jazz italiano a Los Angeles.

Beatrice Dalì conosce Cotto nel 1981 e il sodalizio artistico diventa d'amore. I due si sposeranno nel 1992 mentre nel 1997 nasce il loro unico figlio Samuele. Insieme realizzano sigle di programmi televisivi e ottengono ancora importanti collaborazioni internazionali. Ora l'avventura a The Voice Senior: la coppia ha scelto come suo giudice Gigi D'Alessio. "E' il più musicista di tutti", ha sottolineato Piero Cotto.

