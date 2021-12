Ivan Cattaneo, "io rinchiuso in psichiatria per la mia omosessualità": vita privata e carriera dell'artista di Polisex

03 dicembre 2021 a

Ivan Cattaneo torna in televisione e lo fa a Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 3 dicembre 2021, ospite di Serena Bortone e il suo saloto del pomeriggio di Rai1. L'artista bergamasco - è cantautore ma anche pittore - ripercorrerà la sua carriera, parlerà della vita privata e darà uno sguardo al futuro.

All'anagrafe Ivano Cattaneo, l'artista ha avuto un grande successo in particolare negli Ottanta. Poi diradatasi l'attività di musicista ha abbracciato quella delle arti figurative mentre negli anni Duemila è stato spesso protagonista in televisione come ospite o concorrente di alcuni reality. duemila è presente in televisione, soprattutto come concorrente in vari reality show. Classe 1953, la sua carriera si può dire che ha inizio con un provino allo Zecchino d'Oro all'età di 12 anni. Poco dopo, confessa alla madre di essere gay e così all'età di 13 anni viene visitato da uno psicologo e ricoverato: "mi hanno mandato in un ospedale psichiatrico, dove mi facevano dormire in continuazione e mi sedavano" ha svelato recentemente . Dopo aver capito che nessuno poteva aiutarlo decide di fingere di essere "guarito" e, dall'uscita dalla clinica, di non affrontare più quel discorso con nessuno. A 15 anni partecipa al Festival degli sconosciuti di Ariccia, impara a suonare la chitarra, studia musica ed incomincia a suonare in alcuni gruppi locali.

Negli anni Settanta incide i primi album, inventa il personaggio punk di una giovanissima Anna Oxa a Sanremo. Poi nel 1980 arriva il successo personale: il singolo Polisex viene accolto benissimo dalla critica, fa il giro delle radio diventanto il suo brano più popolare di sempre. Grande successo ebbe anche l'album 2060 Italian Graffiati, mentre nel 1982 crea la discoteca Bandiera Gialla a Rimini con Caterina Caselli e Red Ronnie. Pubblica due album revival, poi decide di ritirarsi. Diventa vegeteriano e si dedica alla pittura. Alla fine degli anni Novanta torna a fare musica, mentre nel 2004 partecipa al reality Music Farm, nel 2007 a L'Isola dei Famosi. Fa tante cose. Entra nel cast del musical Jesus Christ Superstar, pubblica un album di cover, scrive canzoni (una anche per Al Bano che la porta a Sanremo), partecipa al Grande Fratello Vip (2018) dichiarando di essere fidanzato con un ragazzo. Quest'anno, per festeggiare i 40 anni di Polisex, ha pubblicato un album con dieci versioni diverse dello stesso brano.

