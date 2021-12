X-Factor 2021, eliminato Erio. Il video del litigio tra Agnelli ed Emma: "Fallimento del tavolo". Lei: "Incoerente e maleducato"

03 dicembre 2021 a

Semifinale di X-Factor 2021 ad altissima tensione, ieri 2 dicembre 2021, su Sky. L'eliminazione di Erio ha reso rovente gli attimi successivi della puntata in cui il cantante originario di Livorno è stato eliminato dai giudici nel ballottaggio con Baltimora. Manuel Agnelli ha votato a favore di Erio, tutti gli altri hanno preferito mandare in finale l'altro cantante. Così poco dopo quando è iniziato Hot Factor condotto da Paola Di Benedetto, sono volati gli stracci tra i giudici. In particolare tra Agnelli ed Emma: clicca qui per vedere il video .

"Un fallimento per me, per la trasmissione e per il tavolo. Erio è l'elemento più originale di tutto il cast, esprime una sensibilità che in televisione si vede poco e andava coltivata e protetta. Sensibilità che lui esprime ai massimi livelli. Non averlo portato in finale è un fallimento" dice Agnelli. Interviene Mika - "ho preso una decisione cosciente, non è un fallimento del programma" - che però viene interrotto da Emma che lancia una stoccata ad Agnelli: "Vorrei ricordarti che nella quarta puntata, al ballottaggio tra i Mutonia ed Erio hai votato per mandare avanti un altro gruppo anziché Erio". Questa precisazione scalda il suo compagno di banco: "Me lo ha chiesto lui e lo sai". "Allora non parlare di fallimento" ribatte lei. Agnelli però la fa restare di sasso dicendo: "Io sono molto più affascinato da persone più intelligenti di me" troncando così ogni tipo di confronto. Tra i due la comunicazione si blocca, Emma nervosamente scuote la testa, beve. Mika rilancia il suo ragionamento: "Fuori da qui tornerà a fare il suo percorso". Dopo qualche minuto Emma prende la parola a muso duro e dice: "Io l'ho protetto", Agnelli interrompe subito "Ma perché ti senti protagonista dei miei discorsi? Non lo sei" cercando di minimizzare il suo parere. Emma, stizzita, conclude: "Lascio che il protagonista sia tu, protagonista dell'incoerenza e della maleducazione".

Per il titolo dunque in finale si daranno battaglia Baltimora, Bengala Fire, Fellow e Gianmaria. Una puntata tutta da gustare: si esibiranno come ospiti i Maneskin e i Coldplay.

