L'Eredità, Elena nuova campionessa. Ma la tramontana la fa perdere alla Ghigliottina

Puntata con sorprese a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Eliminata la campionessa che aveva vinto ieri, Rosella, oggi giovedì 2 dicembre 2021 vince Elena. Ma nel gioco finale non riesce a trovare la parola vincente per accaparrarsi il montepremi, ma ci riproverà.

La nuova campionessa Elena alla Ghigliottina ha visto il montepremi d'entrata, 210mila euro, dimezzato tre volte e giocare dunque per 26.250 euro. Le parole da "legare" sono state mura, perdere, giorni, esposto e Antoine, la nuova campionessa ha provato la parola civetta, ma quella vincente era tramontana.

Al triello alla fine, dopo aver rischiato di perdere la chance della Ghigliottina, la spunta Elena che risponde esattamente alla domanda su Paperino che nella sua prima apparizione in un cortometraggio era vicepresidente del club dell'ozio. Niente da fare per la new entry Alessio e per Federico, più volte campione nelle ultime due settimane. Tutti e tre torneranno a giocare con Insinna nella puntata di domani, 3 dicembre 2021.

